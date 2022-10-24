Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Serok Erdoğan' sorusu: Hala ‘Aday belli, karar net’ mi?

24 Ekim 2022 Pazartesi, 13:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu Diyarbakır programı kapsamında "İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye" programına katıldı. Programa gelenlerin Erdoğan'a yönelik "Biji Erdoğan" ve "Serok Erdoğan" sloganları attığı görüntülerse gündem oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görüntüler üzerine daha önceleri kendisi için “Serok Ahmet” ifadeleri üzerinden tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendiği bir paylaşımda bulundu.

MHP liderine “Sn. Bahçeli, Diyarbakır'da atılan ‘Serok Erdoğan’ sloganlarını duydunuz mu? Biz gurur duyarız ama siz sevmezsiniz bu ifadeyi" diye seslenen Davutoğlu, "O yüzden sormak istedim hala ‘Aday belli, karar net’ mi?” diye sordu.

İşte Davutoğlu'nun o paylaşımı:

Bahçeli'nin Ahmet Davutoğlu'na yönelik eleştirilerinde sık sık 'Serok Ahmet' ifadesini kullandığı biliniyor. Davutoğlu, Haziran ayında yaptığı Diyarbakır ziyaretinde Kürt sorununun çözümü için önerilerinin yer aldığı "Kürt Meselesi: Yeni Bir Demokratikleşme Sürecinin Temel Unsurları" metni açıklamıştı.

Bu açıklamaya tepki gösteren MHP lideri Bahçeli ise grup toplantısında Davutoğlu'nu şu sözlerle hedef almıştı:

"Zillet ittifakının ıslah olmaz üyesi Serok Ahmet’in, Diyarbakır’da düzenlenen “Demokratik Geleceğimizin İnşası: Kürt Meselesi” çalıştayında yaptığı konuşma, bu çalıştaya PKK’lıların ve FETÖ’cülerin aleni katılımı bölücü bir provokasyondur. Serok artık kartını açık oynamaktadır. Ve PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet, Türkiye’nin başına sarılmış beladır, kumanda edilen mandacıdır, geçmişi ve geleceğiyle siyasi kundakçıdır."