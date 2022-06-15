Son Dakika: Bakan Akar'dan açıklama: Kırmızı hat kuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl krizinin çözümü için kırmızı hat kurulduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 14:22
Son Dakika: Bakan Akar'dan açıklama: Kırmızı hat kuruldu
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ve Ukrayna ile yapılan görüşmelerin ardından bir süredir yaşanan tahıl krizinin çözümü için atılacak adımları açıkladı.

Akar, Ukrayna şehirlerinde sıkışan milyonlarca ton tahılın Karadeniz üzerinden buradan çıkarılarak dünyaya dağılması için üç ülke arasında doğrudan iletişimi sağlayacak bir 'kırmızı hat' kurulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili her ülkenin bir generalini görevlendirdiği ifade edildi.


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