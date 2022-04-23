Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Akar tarafından, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği vurgulandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi belirtildi.
'İNSANI YARDIM' VURGUSU
TSK'ye ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu. Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.
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