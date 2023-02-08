Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye'ye destek' açıklaması
Son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu deprem bölgesinden yaptığı açıklamada "Cilvegözü sınır kapısı açık. İki kapının da açılması için çalışıyoruz. Bu siyasi değil insani bir konu. gelen yardımların Suriye'ye ulaşması adına gerekli desteği de veriyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AFAD merkezinde Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'la beraber açıklamada bulundu.
Çavuşoğlu, "Cilvegözü sınır kapısı açık. İki kapının da açılması için çalışıyoruz. Bu siyasi değil insani bir konu. gelen yardımların Suriye'ye ulaşması adına gerekli desteği de veriyoruz" ifadelerini kullandı.
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