Çavuşoğlu’nun NATO gözlüğü

04 Şubat 2023 Cumartesi

NATO’nun askeri bir örgüt olma özelliğinden önce siyasi bir örgüt olma özelliğinin geldiğini, NATO’nun ABD’nin üye ülkeleri kontrolü/denetimi altında tutmasının aracı olduğunu bu köşede pek çok kez dile getirdim.

Bugün yeni bir tanım daha ekleyeyim: NATO, zihinle oynayan bir gözlüktür. NATO gözlüğüyle baktığınızda zihniniz siyahı beyaz, büyüğü küçük algılar.

NATO’nun zihinle oynayan bir gözlük olduğunun son göstergesi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bazı “saptamaları” oldu.

PKK-FETÖ İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİNE KARŞIYMIŞ!

Çavuşoğlu, Tallin’de Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu: “Size net bir biçimde şunu söyleyebilirim: Bu provokasyonun ve provokatörlerin amacı, İsveç’in üyeliğini engellemek. PKK destekçileri ve FETÖ, Finlandiya ve İsveç’in, özellikle de İsveç’in NATO’ya üye olduklarında onların üzerinde daha fazla baskı olacağını biliyor.” (AA, 1.2.2023)

Ancak NATO gözlüğüyle bakılınca dile getirilebilecek sözler bunlar...

Çavuşoğlu NATO gözlüğüyle bakınca şunları görmüş:

PKK İsveç’te neden eylem yapmış? İsveç’in NATO üyeliğini engellemek için!

Peki PKK ve FETÖ neden İsveç’in NATO üyeliğine karşıymış? Çünkü İsveç NATO’ya üye olursa, PKK ve FETÖ’ye baskı uygulamak zorunda kalırmış!

PKK VE FETÖ NATO DESTEKLİ ZATEN

Oysa Çavuşoğlu NATO gözlüğü yerine Türkiye gözlüğüyle baksa, şunları görecek: PKK ve FETÖ, ABD ve NATO destekli zaten!

NATO üyeliği terör örgütleri üzerinde baskı kurmanın gerekçesi olsa, başta ABD olmak üzere Almanya’dan Fransa’ya, Hollanda’dan Yunanistan’a dek Türkiye’nin pek çok NATO “müttefiki”, bu örgütlere ev sahipliği yapmaz!

Yani NATO gözlüğü, Türkiye gözlüğünün tam tersini gösteriyor: NATO, Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine baskı kurmanın aracı değil, tersine bu örgütlere Türkiye’ye karşı eylemlerinde para, silah ve zemindir!

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU

Bakın sadece bu konuda değil, NATO gözlüğü hemen her konuda Türkiye’deki pek çok kesimin zihnini allak bullak etmiş durumda. Türkiye’ye bu kadar zararı olan bir yapının, tersine, ne çok yararlı olduğu bu kadar savunulamazdı yoksa! Hangi yararlar sorusunun elbette somut bir yanıtı yok. Genelde Soğuk Savaş günlerinden kalma antikomünist bakışla, “NATO üyesi olduğumuz için Rusya bize saldıramıyor” deniyordu ama geçenlerde şunu duydum: “NATO içinde kalırsak, ABD Türkiye’ye saldıramaz.”

Yani ABD’nin Türkiye’ye düşmanlığını saptayabiliyor ama NATO’yu bunun önünde engel sanıyor! Ah NATO gözlüğü!

NATO işte tam da budur, yani Amerikan zehridir. O zehir önce gözlerinizi etkiler, görüntü değişir, ardından zihninizi ele geçirir ve vücudunuz adım adım teslim olur...

İşte bu nedenle Türkiye’nin önündeki en önemli sorun NATO’culuktur.