Bakan Çavuşoğlu 45 ülkeden gelen taziyeleri kabul etti

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 21:14

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 21:14

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem dolayısıyla, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na dünyanın dört bir yanından taziye telefonu ve mesajlar gelmeye devam ediyor.

Çok sayıda can kaybının olduğu deprem nedeniyle Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletenler arasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, Nepal Dışişleri Bakanı Bimala Rai Paudyal, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kandia Camara, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim bin Abdullah el-Cabir es-Sabah, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi yer aldı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva Duran, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara da mesajla Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

Öte yandan Çavuşoğlu, depremlere ilişkin taziyeler için şu ana kadar 45 telefon görüşmesi yaptı.