Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri gündem olmuştu: Dışişleri'nden Suriye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanı'yla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu” sözleri üzerine açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Suriye Dışişleri Bakanı'yla görüştüğüne" dair sözlerinin gündem haline gelmesi üzerine Bakanlık tarafından bir açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'in konuyla ilgili soru üzerine açıklaması şöyle oldu:
"Türkiye, Suriye ihtilafının başından beri bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olmuştur.
Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi'nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir.
Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir.
Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir.
Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir."
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