İstanbul'u sel vurdu: Mobilyacılar sitesindeki hasar havadan görüntülendi
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesini su bastı. Mobilyacılar sitesindeki hasar bu sabah havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak kentin kuzeyinde kalan bazı ilçelerde su baskınlarına yol açtı. Sağanak yağıştan etkilenen noktalardan biri de Küçükçekmece İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesi oldu.
OTOMOBİLLER SÜRÜKLENEREK MAĞAZALARA GİRDİ
Site içinde park halinde bulunan çok sayıda otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı otomobillerin mobilya mağazalarının içine girdiği görüldü.
Yağmur sularının çamura dönüşmesiyle mağazalardaki mobilyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.
HASARIN BOYUTU SABAH ORTAYA ÇIKTI
Son olarak mobilyacılar sitesindeki hasar, bu sabah havadan görüntülendi.
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