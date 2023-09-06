İstanbul'u sel vurdu: Mobilyacılar sitesindeki hasar havadan görüntülendi

Yayınlanma: 06.09.2023 - 08:53

Güncelleme: 06.09.2023 - 08:53

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak kentin kuzeyinde kalan bazı ilçelerde su baskınlarına yol açtı. Sağanak yağıştan etkilenen noktalardan biri de Küçükçekmece İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesi oldu.

OTOMOBİLLER SÜRÜKLENEREK MAĞAZALARA GİRDİ

Site içinde park halinde bulunan çok sayıda otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı otomobillerin mobilya mağazalarının içine girdiği görüldü.

Yağmur sularının çamura dönüşmesiyle mağazalardaki mobilyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.

HASARIN BOYUTU SABAH ORTAYA ÇIKTI

Son olarak mobilyacılar sitesindeki hasar, bu sabah havadan görüntülendi.