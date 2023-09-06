İstanbul'u sel vurdu: Mobilyacılar sitesindeki hasar havadan görüntülendi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesini su bastı. Mobilyacılar sitesindeki hasar bu sabah havadan görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 08:53
İstanbul'u sel vurdu: Mobilyacılar sitesindeki hasar havadan görüntülendi
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak kentin kuzeyinde kalan bazı ilçelerde su baskınlarına yol açtı. Sağanak yağıştan etkilenen noktalardan biri de Küçükçekmece İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesi oldu.

OTOMOBİLLER SÜRÜKLENEREK MAĞAZALARA GİRDİ

Site içinde park halinde bulunan çok sayıda otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı otomobillerin mobilya mağazalarının içine girdiği görüldü.

Yağmur sularının çamura dönüşmesiyle mağazalardaki mobilyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.

HASARIN BOYUTU SABAH ORTAYA ÇIKTI

Son olarak mobilyacılar sitesindeki hasar, bu sabah havadan görüntülendi.


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İkitelli İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

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