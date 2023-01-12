Son Dakika... Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'üçlü görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında...'

Son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile yapılacak 'üçlü görüşme'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, açıklamasında şubat ayını işaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:39
Son Dakika... Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'üçlü görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında...'
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'üçlü görüşme'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Rusya-Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesi konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, ''Şubat ayı başında bir görüşme söz konusu olabilir'' dedi.

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