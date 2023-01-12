Son Dakika... Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'üçlü görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında...'
Son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile yapılacak 'üçlü görüşme'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, açıklamasında şubat ayını işaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'üçlü görüşme'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye-Rusya-Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesi konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, ''Şubat ayı başında bir görüşme söz konusu olabilir'' dedi.
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