Son Dakika... Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'üçlü görüşme' açıklaması: 'Şubat ayı başında...'

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:39

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 16:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'üçlü görüşme'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Rusya-Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesi konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, ''Şubat ayı başında bir görüşme söz konusu olabilir'' dedi.

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