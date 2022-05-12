Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarından üçlü görüşme
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe'de üçlü görüşme gerçekleştirdi.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe'de bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanların bölgedeki mevcut durum ile Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildirinin uygulanmasına ilişkin konuları görüştükleri belirtildi. Tarafların Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki devlet sınırının belirlenmesi ve çizilmesi sürecinin başlatılması, tüm ulaşım ve iletişim hatlarının açılması, iki ülke arasında bir barış anlaşmasının imzalanması da dahil olmak üzere Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Görüşmede, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için varılan anlaşmaların uygulanmasının önemine de dikkat çekildi.
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