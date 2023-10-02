Son dakika... Bakan Tunç’tan bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:54

Güncelleme: 02.10.2023 - 14:26

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı önündeki bombalı saldırı girişime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten Tunç, "Diğer teröristin kimlik belirmeme çalışmaları devam ediyor. Olay, çok yönlü bir şekilde araştırılıyor. Terörle mücadeledeki kararlılığımız devam edecek. Adli soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor" dedi.