Son dakika... Bakan Tunç’tan bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklama
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çişleri Bakanlığı önündeki bombalı saldırı girişime ilişkin "Olay, çok yönlü bir şekilde araştırılıyor. Adli soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor" açıklaması yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı önündeki bombalı saldırı girişime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten Tunç, "Diğer teröristin kimlik belirmeme çalışmaları devam ediyor. Olay, çok yönlü bir şekilde araştırılıyor. Terörle mücadeledeki kararlılığımız devam edecek. Adli soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor" dedi.
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