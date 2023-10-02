Son dakika... Bakan Tunç’tan bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çişleri Bakanlığı önündeki bombalı saldırı girişime ilişkin "Olay, çok yönlü bir şekilde araştırılıyor. Adli soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor" açıklaması yaptı.

DHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:54
Abone Ol google-news

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı önündeki bombalı saldırı girişime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten Tunç, "Diğer teröristin kimlik belirmeme çalışmaları devam ediyor. Olay, çok yönlü bir şekilde araştırılıyor. Terörle mücadeledeki kararlılığımız devam edecek. Adli soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor" dedi. 


Yılmaz Tunç bombalı saldırı içişleri bakanlığı

İlgili Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki bombalı saldırının ardından Kuzey Irak'taki hedeflere hava harekatı yapıldığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki bombalı saldırının ardından Kuzey Irak'taki hedeflere hava harekatı yapıldığını duyurdu
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimine 'erişim engeli' ve 'yayın yasağı' kararı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimine 'erişim engeli' ve 'yayın yasağı' kararı
Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi: Çatışma anı ortaya çıktı!

Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi: Çatışma anı ortaya çıktı!

En Çok Okunan Haberler