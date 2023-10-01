Son dakika... İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimine 'erişim engeli' ve 'yayın yasağı' kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı, konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 10:52
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimine 'erişim engeli' ve 'yayın yasağı' kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; bir teröristin kendini patlattığı, bir teröristin öldürüldüğü, 2 Emniyet mensubunun ise yaralandığı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı.

Ayrıca konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca  soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir."


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AP İçişleri Bakanı içişleri bakanlığı

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