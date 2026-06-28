Son dakika... Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için 'ev hapsi' kararı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ev hapsi kararı verildi.

Geçtiğimiz günlerde Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in Seferihisar Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Seferihisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Başkan Yiğit adliyeye sevk edildi.

"TUTUKLAMA" İSTENMİŞTİ

Yiğit'in savcılık tarafından "tutuklama istemiyle" mahkemeye sevk edildiği belirtilmişti.

EV HAPSİ VERİLDİ

Son olarak Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ev hapsi kararı verildi.

BİR KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Yiğit ile sevk edilen Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır da tutukluluk istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İki isimle birlikte adliyeye getirilen müteahhit E.A ise savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında Başkan Yiğit ve Başkan Yetişkin'in yanı sıra Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ile Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve İnanç Karabulut'un da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.