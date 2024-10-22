Son Dakika... Bebek ölümleri için TBMM'de komisyon kuruldu

Son dakika haberi... Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Son Dakika... Bebek ölümleri için TBMM'de komisyon kuruldu
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AA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 21:28

Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu’nda özel hastanelerin kanunsuz faaliyetlerine ilişkin uygulamalarına yönelik araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili görüşme yapıldı.

Görüşmelerin sonunda komisyon kurulması kabul edildi. Komisyon 3 ay görev yapacak ve gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek.


Etiketler: #TBMM #bebek #Komisyon

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