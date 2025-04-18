Son Dakika... Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 6 kişi hakkında tutuklama talebi

Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:38

Güncelleme: 18.04.2025 - 16:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği" iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklama, diğer 6 zanlı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak" iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklama istemiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.