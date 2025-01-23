Beşiktaş Belediyesi'nde yeni başkan bugün belli oluyor

Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:55

Güncelleme: 23.01.2025 - 12:57

İstanbul'da geçtiğimiz hafta Aziz İhsan Aktaş'ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi17 Ocak'ta tutuklanmış, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı, geçen Cuma tutuklama kararının ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Akpolat'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Beşiktaş Belediyesi'nde yeni başkan bugün saat 14:00'da Beşiktaş Belediye Meclisi'nde düzenlenecek seçimle belli olacak.

31 üyesinin tamamı CHP'li olan belediye meclisinde yapılacak seçimde başkan vekilliği için Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi İlker Uluer ve İBB grup sekreterliği görevi de bulunan Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinden Ömer Rasim Şişman’ın isimleri öne çıkıyor.

Saat 14:00'da Beşiktaş Belediye Meclisi'nde düzenlenecek seçim, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.