Son Dakika... Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'e gözaltı kararı!
Son dakika gelişmesi... Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapılıyor.
Gözaltı kararının görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında halen 12 kişi tutuklu bulunuyor.
Etiketler: #BEYKOZ BELEDiyesi #Son dakika #Fidan Gül #gözaltı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Para çekme limitleri değişti
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Amik Ovası'nda bereketli hasat: Tarlada kilosu 15 TL
- CHP birinci, fark açık!
- Öğretmen sürgünlerine tepki büyüyor