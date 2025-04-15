Son Dakika... Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'e gözaltı kararı!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 08:13

Güncelleme: 15.04.2025 - 08:24

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapılıyor.

Gözaltı kararının görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında halen 12 kişi tutuklu bulunuyor.