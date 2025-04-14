Sosyal medyada skandal görüntüler! Müstehcen görüntüleri paylaşılan bebek, devlet korumasına alındı: Anne gözaltında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir eden kadının gözaltına, bebeğin de devlet korumasına alındığını bildirdi.

Sosyal medyada skandal görüntüler! Müstehcen görüntüleri paylaşılan bebek, devlet korumasına alındı: Anne gözaltında
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AA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:47

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir kadının, bazı sosyal medya platformlarında bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

ANNE GÖZALTINA, BEBEK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Görüntülerin tespit edilmesinin ardından Sivas İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Adres tespitinin ardından şahıs gözaltına, bebek ise devlet korumasına alınmıştır. Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #sivas #müstehcen #Çocuk istismarı #aile bakanlığı

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