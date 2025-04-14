Kız çocuklarına 'cinsel içerikli mesajlar' attığı iddia edilmişti: Milli sporcu Ali Efe Güneş için gözaltı kararı
Buz pateni sporcusu Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildi.
Buz Pateni Milli Sporcusu Ali Efe Güneş'in reşit olmayan kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan ekran görüntülerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.
GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.
Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Etiketler: #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #sporcu #Ali Efe Güneş
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