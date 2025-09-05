Son Dakika... Beykoz Belediye Başkanı Köseler tahliye edildi

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yargılandığı ilk duruşmada ara karar açıklandı.

Beykoz Belediyesi davasında aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme' suçlamaları sebebiyle görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

SANIKLAR SAVUNMALARINI YAPTI

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden getirilirken tutuksuz sanıkların ve avukatları da salonda hazır bulundu. Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu toplam 26 sanık savunmalarını yaptı.

DURUŞMA SAVCISINDAN 7 TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE TALEBİ

Toplamda 3 gün süren duruşmada bugün Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanmasını talep etti. Savcı, sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz'ın ise tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini istedi.

MAHKEMEDEN TÜM TUTUKLU SANIKLARA TAHL İYE

Tanık ve sanık avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar, Metin Ülgey, Fidan Gül dahil 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek davayı erteledi. Böylece dava sürecinde tutuklu bulunan sanık kalmadı. Gelecek celse tüm sanıkların tutuksuz olarak yargılanmalarına devam edilecek.

"BU DAVA SİYASİ DEĞİLDİR, BUNUN ALTINI ÇİZİYORUM"

Ara karar öncesi savunma yapan Köseler, "Beykoz halkının en sağından soluna kadar insanların oylarını almış bir belediye başkanıyım. Bu dava siyasi değildir, bunun altını çiziyorum. Bu davanın şu anki iktidar ile alakası yok. Bu insanlar ile de ilgisi yok" ifadelerini kullandı.