Son Dakika... Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı
Son dakika haberi... İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında karar çıktı. Çalık'ın tutuklanmasına karar verildi.
İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte "yolsuzluk" suçlaması yöneltilen soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişiye gözaltı kararı verilmişti.
Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında karar verildi. Mahkeme, Çalık'ın tutuklanmasına hükmetti.
Etiketler: #Operasyon #Mehmet Murat Çalık #tutuklama
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