Gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’tan mesaj var! ‘Ne sizlerin ne de ailemin başını öne eğecek bir süreç olmayacak’

Gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, avukatı aracılığıyla, "Ne sizlerin ne de ailemin başını öne eğecek bir süreç olmayacak. Türk adaletine güvenim sonsuz" mesajını paylaştı.

Gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’tan mesaj var! ‘Ne sizlerin ne de ailemin başını öne eğecek bir süreç olmayacak’
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ANKA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:10

Gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, Çalık'ın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Avukat Koçhan, Çalık ile saat 17.00'de görüşebildiğini, Çalık'ın sağlık durumu ve moralinin iyi olduğunu ve çalışma arkadaşlarından belediye hizmetlerinin hiçbir aksama olmadan aynı kararlılıkla devam ettirilmesini istediğini bildirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, avukatı aracılığıyla şu mesajı illetti:

"Kıymetli vatandaşlarımız, bu yolun dikenli olduğunu biliyorum, lütfen sakin olun, benim durumum gayet iyi moralim yüksek, yaptıklarımdan bugüne kadar hiç şüphe duymadım. Ne sizlerin ne de ailemin başını öne eğecek bir süreç olmayacak. Türk adaletine güvenim sonsuz. Ben iyiyim, sizleri çok seviyorum."


Etiketler: #beylikdüzü #gözaltı

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