Son dakika... Binali Yıldırım son dakika başvurusunu yaptı
Son dakika haberi... AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dosyasını son dakika teslim ederek İzmir’den yeniden aday adayı oldu.
AKP'de milletvekili aday adayları başvurularını tamamladı. En çok merak edilen isimlerden biri olan AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan ise son dakika hamlesi geldi. Binali Yıldırım, başvuru süresinin bitimine az bir zaman kala dosyasını teslim ederek yeniden İzmir'den aday adayı oldu.
Yine 3 dönem kuralına takılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da İzmir'den tekrar başvuru yapmıştı. 3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.
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