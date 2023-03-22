Ferit Şenyaşar, HDP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 22:05

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 22:08

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından babası ve ağabeyi katledilen, bir ağabeyi tutuklanan ve kendisi de katliamdan yaralı kurtulan Ferit Şenyaşar, HDP milletvekili olmak için yapılan davet üzerine aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Başvuru ardından konuşan Şenyaşar, başlatmış oldukları adalet nöbetinin devam edeceğini belirterek, milletvekilli olduğu takdirde adalet çığlığını Meclis’te de duyuracağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde iddiaya göre AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınları seçim çalışmaları sırasında işyerlerini ziyaret ettiği Şenyaşar ailesi ile silahlı çatışmaya girmiş, olaylarda Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

İddiaya göre AKP’li Yıldız’ın yakınları Suruç Devlet Hastanesi’nde de saldırılarını sürdürmüş, ağır yaralı Celal ve Adil Şenyaşar ile hastaneye çocuklarını ziyarete giden baba Hacı Esvet Şenyaşar eşi Emine Şenyaşar’ın gözleri önünde öldürülmüştü.

Yaşanan olaylarda AKP’li milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın Mehmet Şah Yıldız da bulunamayan bir silahtan çıkan mermi ile yaşamını yitirmişti.