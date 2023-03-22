Cumhurbaşkanı adayları ne kadar imza topladı? Muharrem İnce ne kadar imza topladı?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 16:08

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 16:08

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adaylığı için bugün başlayan 100 bin imza sürecine ilişkin yeni bir uygulamayı duyurdu. YSK Başkanı Ahmet Yener, imzaların anlık olarak takip edileceği bir uygulamanın yürürlüğe girdiğini söyledi. Peki, Cumhurbaşkanı adayları ne kadar imza aldı? Muharrem İnce ne kadar imza topladı? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN SON İMZA TARİHİ NE ZAMAN?

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir." sözlerine yer verdi.

HANGİ ADAY NE KADAR İMZA TOPLADI?

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri hakkında açıklama yaparken ekrana yansıyan görüntüde adayların güncel imza oranları paylaşıldı.

Muharrem İnce güncel imza sayısı: 2383

Muhammed Ali Fatih Erbakan güncel imza sayısı: 2030

Sinan Oğan güncel imza sayısı: 1829

Doğu Perinçek güncel imza sayısı: 863

Yakup Türkal güncel imza sayısı: 82

Erkan Trükten güncel imza sayısı: 23

Halil Murat Ünver güncel imza sayısı: 14

Tevfik Ahmet Özal güncel imza sayısı: 12

İrfan Uzun güncel imza sayısı: 11

Hilmi Özden güncel imza sayısı: 7

Davut Turan güncel imza sayısı: 1



