Yargıtay'dan DEM Parti'ye onay

HEDEP kısa adına onay vermeyen Yargıtay, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kısa ismi olarak DEM Parti’yi onayladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:49
Yargıtay'dan DEM Parti'ye onay
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Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatılma ihtimaline karşı Mayıs 2023’te Yeşil Sol Parti (YSP) listesinden seçime girmişti.

YSP, 15 Ekim’de düzenlenen kongresinde ismini Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi olarak değiştirmişti. Partinin kısa ismi de HEDEP olarak belirlenmişti.

Ancak Yargıtay Başsavcılığı, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) hatırlatmasından dolayı HEDEP kısa ismine onay vermemişti.

Bunun üzerine partinin yeni kısa ismi DEM Parti olmuştu.

Tele1'in haberine göre Yargıtay, DEM Parti’ye onay verdi.


Dem Parti

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