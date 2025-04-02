Son Dakika... Boykot amacına ulaştı: Muse, İstanbul konserini iptal etti!

Son dakika haberi... Dünyaca ünlü müzik grubu Muse, 2025 İstanbul konserini iptal etti. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada 2026'da başka bir şirketle İstanbul'da konser düzenleyeceklerini açıkladılar.

Son Dakika... Boykot amacına ulaştı: Muse, İstanbul konserini iptal etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:49

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse, 2025 İstanbul konserini iptal etti. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada 2026'da başka bir şirketle İstanbul'da konser düzenleyeceklerini açıkladılar. 

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Muse, şunları yazdı:

"Dikkatli bir değerlendirme ve hayranlarımızdan gelen geri bildirimleri dinledikten sonra, endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul'daki gösterimiz DBL Entertainment'ın dahil olmayacağını temin ederek 2026 yılına ertelenmiştir.

Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bu bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!"

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams ve Muse'un İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıkmıştı. 

Özkan'ın eylemcileri hedef alan paylaşımının ortaya çıkmasının ardından, sosyal medyada boykot çağrısı yükselmiş ve binlerce yurttaş, söz konusu şirketin düzenlediği konserleri ve etkinlikleri boykot edeceğini açıklamıştı. 

Sosyal medyada da birçok kullanıcı, ünlü müzik grubu Muse'un gönderilerinin altına yorumlar yaparak, 'boykot' gerekçesiyle Türkiye'ye gelmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Özkan ise gelen tepkilerin ardından "DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz" demişti. 


Etiketler: #BOYKOT #Muse #konser

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