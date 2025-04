Son Dakika... Boykot amacına ulaştı: Muse, İstanbul konserini iptal etti!

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse, 2025 İstanbul konserini iptal etti. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada 2026'da başka bir şirketle İstanbul'da konser düzenleyeceklerini açıkladılar.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Muse, şunları yazdı:

"Dikkatli bir değerlendirme ve hayranlarımızdan gelen geri bildirimleri dinledikten sonra, endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul'daki gösterimiz DBL Entertainment'ın dahil olmayacağını temin ederek 2026 yılına ertelenmiştir.

Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bu bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!"

After careful consideration and hearing the feedback from our fans whilst fully respecting their concerns, our show in Istanbul will be now postponed until 2026 so we can ensure DBL Entertainment will not be involved.



Thank you for your ongoing support, it means everything to…