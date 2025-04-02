Başsavcılık soruşturma başlattı, Yeni Şafak boykot çağrısı yapan ünlüleri listeledi

Tüketim boykotuna karşı başsavcılığın soruşturma açma adımının ardından AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi, çağrı yapan ünlü isimleri fotoğraflarını ve isim bilgilerini paylaşarak tek tek hedef gösterdi.

Başsavcılık soruşturma başlattı, Yeni Şafak boykot çağrısı yapan ünlüleri listeledi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 16:51

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüketim boykotuyla ilgili çağrı yapan ve yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcılık, boykot çağrısı yapanlar hakkında 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı bildirmişti.

Başsavcılığın duyurusunun ardından bugün AKP'ye yakın Albayrak Medya grubu bünyesindeki Yeni Şafak gazetesi, dikkat çeken bir adım attı. 

Gazetenin sosyal medya hesaplarından, 2 Nisan Tüketim Boykotu'na destek verip katılım çağrısı yapan ünlü isimler açıkça hedef gösterildi. 

Hesaplardan "CHP'nin "tüketimi durdurun" çağrısına hangi ünlüler destek verdi?" denilerek paylaşımlarda bulunuldu. 

"Yolsuzluğa destek için boykot" ifadeleriyle çarpıtılıp zincir halinde yapılan paylaşımlarda birçok oyuncu, komedyen ve sosyal medya fenomeninin fotoğrafı ve altlarında isim/soyisim bilgileri bulunan görseller yer aldı. 

 


Etiketler: #yeni şafak #Albayrak medya #BOYKOT

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