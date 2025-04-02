Ekonomistler hesapladı: Boykot çağrısının ekonomik etkisi ne olacak?

Yayınlanma: 02.04.2025 - 16:45

Güncelleme: 02.04.2025 - 16:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sona erdi. Ancak CHP, 2 Nisan’da yapılan boykot çağrısına destek verme kararı aldı. Boykot çağrıları karşısında hükümet yetkilileri ve iş dünyası açıklamalar yaptı. Ekonomistler, boykotun olası etkilerini hesapladı.

BOYKOTUN EKONOMİYE ETKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP’li belediyelerle birlikte 19 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun ardından başlayan gösteriler sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan’daki boykot çağrısına destek vereceklerini açıkladı. Birçok işyeri de boykota katılacaklarını duyurdu.

Boykotun ekonomiye olan etkisi üzerine yapılan hesaplamalar, alışverişlerin bir günlük durdurulmasının Türkiye ekonomisine nasıl yansıyacağını ortaya koyuyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Türkiye'deki bankalarla yapılan harcamalar günlük yaklaşık 65 milyar TL’ye denk geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içinde hanehalkı harcamalarının payı yüzde 60 civarında.

PROFESÖR KOZANOĞLU'NUN GÖRÜŞLERİ

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hayri Kozanoğlu, 2 Nisan’daki boykotun sembolik bir anlam taşıyacağını belirtti. Ancak yoksul kesimlerin bu tür boykotlarda katılım göstermesinin zor olduğunu da vurguladı.

Prof. Kozanoğlu, boykotların hedefe yönelik olduğunda etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle beyaz yakalı ve orta sınıfın alışveriş yaptığı markaların boykotlardan daha fazla etkilenebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, büyük küresel şirketlerin boykotlar nedeniyle satış hedeflerini kaçırdığı örnekler de mevcut. Örneğin, McDonald’s ve Starbucks, İsrail-Gazze çatışması sonrası boykotlardan olumsuz etkilenmişti.

TÜRKİYE'DEKİ BOYKOTLARIN EKONOMİK BOYUTU

Boykotun ekonomik boyutu katılım oranına göre değişecek. İktisatçılar, boykotun minimum 100 milyon dolar etkisi olacağını tahmin ediyor. Türkiye’de hanehalkı harcamalarının yüksekliği boykotun ekonomideki etkisinin daha belirgin olmasına yol açabilir.

Bu boykotların Türkiye ekonomisinde yaratacağı etki hükümet kanadında da endişelere yol açmakta. Ekonomistlere göre, talep azaldıkça enflasyon oranlarının da düşmesi bekleniyor.