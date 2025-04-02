Bakan Tekin, CHP'yi 'boykot' üzerinden hedef aldı: 'Kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutanlar...'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 16:57

Güncelleme: 02.04.2025 - 16:58

Türkiye’de yurttaşların bugün için başlattığı boykot çağrısı pek çok siyasi partiden de destek görürken, ünlü isimler de boykota destek verdi.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Boykot çağrılarına iktidar cephesinden tepkiler gelirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ekonomik boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Başsavcılığın açıklamasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re’sen 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlattı” denilmişti.

BAKANLAR RAHATSIZ OLDU

Boykot çağrılarından Bakanlar ve iktidara yakın isimler rahatsız oldu Dün gece A Haber'de "telefon sırasına" giren Bakanlar, boykot yapacak olan yurttaşları hedef aldı.

YUSUF TEKİN'DEN "BOYKOT" ÇIKIŞI

Son olarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüketim boykotu çağrıları nedeniyle CHP'ye tepki göstererek, "Kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutanlar, yaptıklarının ülke ve millet için doğuracağı zararları zerre kadar düşünmeden, bencilce ve hesapsızca hareket etmektedir" ifadesini kullandı.

Tekin, tüketim boykot çağrıları nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP’nin içine düştüğü akıl tutulmasını izah etmekte herkes zorlanıyor. Kanımca, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 yılındaki 'One Minute' çıkışı, Türkiye’de siyasal hayatta birçok dinamiği yerinden oynattı. Kendi kişisel siyasi çıkarları için ülkesini satmaktan çekinmeyen küresel yapının Türkiye’deki maşası olan FETÖ unsurları, siyasete gayriahlaki yöntemlerle müdahale etmeye başladı. AK Parti ve MHP bu unsurlardan kısa sürede kurtuldu.

CHP ise, Mayıs 2010’da Deniz Baykal’a kurulan komplodan itibaren bu yapıların etkisinden bir türlü kurtulamadı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yabancı medyaya verdikleri röportajlarda küresel sermayeye atfen kullandıkları 'Biz sizin adınıza Türkiye’de bu kavgayı veriyorduk, şimdi bizi yalnız bırakıyorsunuz' şeklindeki açıklamalar, ardından Gezi olaylarını hatırlatan sokak hareketleri çağrısı ve son olarak boykot söylemleri, tam 2009 sonrasında yaşananları anımsatmaktadır.

Kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutanlar, yaptıklarının ülke ve millet için doğuracağı zararları zerre kadar düşünmeden, bencilce ve hesapsızca hareket etmektedir. Bu tavrın demokrasiyle, hukuk devletiyle, bağımsızlıkla ve vatanseverlikle hiçbir ilgisinin olmadığını kendilerine hatırlatmak, bizler için bir vatandaşlık borcudur."