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Son Dakika... Butlan yönetimi 9 CHP'li vekile 'ihraç' talebinde bulundu: Özgür Özel cephesinden ilk açıklama!

Son Dakika... Butlan yönetimi 9 CHP'li vekile 'ihraç' talebinde bulundu: Özgür Özel cephesinden ilk açıklama!

10.06.2026 21:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Butlan yönetimi 9 CHP'li vekile 'ihraç' talebinde bulundu: Özgür Özel cephesinden ilk açıklama!

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde, 9 vekil için 'ihraç talebi' kararı çıktı. Söz konusu hamleye seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel cephesinden ilk açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
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CHP’de mahkeme kararıyla göreve getirilen butlan yönetimi, partide ihraç işlemlerine başladı.

Bu kapsamda aralarında 4 Parti Meclisi üyesi ve 2 grup başkanvekili olan toplamda 9 milletvekili tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Söz konusu hamleye seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel cephesinden ilk açıklama geldi.

'Özgür Özel İletişim' isimli hesaptan konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 

"Ak Parti tarafından “Butlan” atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar…

Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır.

Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz.  CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir.

Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. 

Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir."

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel #chp ihraç #mutlak butlan