Cemal Enginyurt CHP'yi işaret etmişti: Bağımsız Milletvekili Salih Uzun'dan açıklama

Yayınlanma: 06.01.2025 - 18:19

Güncelleme: 06.01.2025 - 18:51

Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un hangi partiye geçeceği merak konusu.

Önceki gün İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'ye konuşarak, "Bir gün siyaset yapmayı düşünürsem CHP'de yaparım" demişti. O sözlerin ardından Salih Uzun'dan da açıklama geldi.

"BİZ DE BİLMİYORUZ"

Ege'deSonSöz'e konuşan Bağımsız İzmir Milletvekili Salih Uzun, "İktidar partisi dışında pek çok partiden teklif aldığım doğrudur" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Tercih yapacağım zaman, en doğru tercihin, önceliğimin CHP olacağını daha önce de söylemiştim. Fakat şunu bir kez daha söylemek istiyorum; yeni bir şey yok."

Uzun'un açıklamaları şu şekilde:

"Demokrat Parti’den istifa ettim ancak pozisyonumda yeni bir durum yok, halen bağımsızım. Cemal Enginyurt’un da dediği gibi, bir partiye geçeceksek eğer, o partinin kesinlikle muhalefet partisi olacaktır ve gitmemiz gereken parti, listelerinden seçildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olur. Ben de aynı kanaatteyim.

Salih Uzun olarak, Cemal Bey’in söylediklerinin altına imzamı atarım. Cemal Bey ile Demokrat Parti’den ayrıldığımızda bir süre Bağımsız kalalım demiştim. Bir süre daha bağımsız kaldıktan sonra bir tercihte bulunmamız gerekirse, o tercihi yaparız. Ne kadar Bağımsız kalacağımızı biz de bilmiyoruz.”