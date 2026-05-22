Son dakika... CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan yurttaşlara 'saat'li çağrı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar vermesinin ardından CHP yönetimi dün olağanüstü toplandı.

Kararın ardından parti içinde ve muhalefet cephesinde peş peşe açıklamalar gelirken, CHP'deki hareketlilik de sürüyor.

CHP ANKARA İL BAŞKANLIĞI'NDAN YURTTAŞLARA 'SAAT'Lİ ÇAĞRI

Son olarak CHP Ankara İl Başkanlığı bu akşam saat 20.30'da yurttaşları CHP Genel Merkezi'ne çağırdı.

X'ten yapılan paylaşımda, "Bugün; partimize, örgütümüzün iradesine ve baba ocağımıza sahip çıkma günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik hukuk dışı müdahalelere karşı; tüm örgütümüzü, üyelerimizi ve demokrasiye inanan herkesi CHP Genel Merkezi’nde buluşmaya davet ediyoruz. Birlikteyiz. Omuz omuzayız. Boyun eğmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

