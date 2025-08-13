Son Dakika... CHP Aydın İl Gençlik Kolları görevden alındı

CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı ve yönetiminin kentin 5 ilçesiyle birlikte görevden alındığını duyurdu.

Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı’nın istifa ettiği haberi doğru olmamakla birlikte, partimizin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı disiplinsiz tutumları nedeniyle;

Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ve Yönetimi,

Karacasu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi,

Köşk İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi,

Karpuzlu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi,

Nazilli İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi,

Yenipazar İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi,

Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulumuzca görevden alınmıştır.''

İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini gün içinde açıklamıştı. Diğer yandan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AKP'ye katılacağı bildirildi.