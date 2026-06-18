Son dakika... CHP'deki 'butlan' YDK'sinden yeni karar: Gökhan Günaydın'ın tedbiri kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP'nin "butlan" yönetimi altındaki Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında kaldırıldı.
Kararın 3'e karşı 10 oyla alındığı öğrenildi.
9 milletvekilinin "itirazından" sadece Günaydın'ın itirazı kabul edildi, itirazların 8'i ise reddedildi.
TEDBİR KARARI KALDIRILDI
CHP'de 9 milletvekili, "butlan" yönetimindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
YDK'ye sevk edilen isimler arasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da yer alıyordu. Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.
Kesin ihracı istenen 9 milletvekili şöyleydi:
- CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
- CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
- Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
CHP Genel Merkezi'nin karara ilişkin yazısının TBMM Başkanlığına ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden de Başarır ve Günaydın'ın "grup başkanvekili" unvanları silinmişti.
GÖREVİNE DEVAM EDECEK
"Tedbir" kararının kaldırılmasının ardından Günaydın'ın, "grup başkanvekili" olarak görevine devam edeceği öğrenildi.