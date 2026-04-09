Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e 'ara seçim' desteği: 'Seçimin her türlüsü için varız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Özel ve Dervişoğlu ziyaretin ardından ortak açıklama yaptı.

Özel'in açıklamasında satırbaşları şöyle:

"Partimiz çoklu saldırılar altında. Bugün dahi birçok saldırıyı yaşıyor durumdayız. Buna karşılık CHP olarak Erdoğan'a bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki; siz bir Anayasa getirdiniz, biz o gün bu Anayasa değişikliğine karşı çıktık.

Milletin yüzde 50-60 oylarla seçtiği belediye başkanlarımıza yalancı şahitlerle, gizli tanıklarla, iftiralarla içeri attınız. Biz dedik ki 'Gelin, bir an önce erken seçime gidelim, erken seçim istiyoruz.' Bundan kaçıyorlar. Biz bu erken seçim kararını dillendirmeye devam ediyoruz.

Bunun yanında yerelde saldırdığı her alanda hodri meydan dedik. Aydın'da koyalım sandığı, Aydınlılar karar versin dedik. Adana'da, Antalya'da, İstanbul'da ya da İstanbul'dan elimizden aldıklarını Bayrampaşa'da, Gaziosmanpaşa'da soralım bakalım millet ne diyor.

"BİZ ADAY DAHİ ÇIKARMIYORUZ"

Son örneği de Bursa'dır. Belediye Meclis çoğunluklarına güvenerek, 8 yıl öncesine dair 12 yıllık bir vakıf işlemiyle ilgili gözaltı yaptı, tutukladı, belediye meclis çoğunluğuyla almaya çalışıyorlar. Biz aday dahi çıkarmıyoruz, onları bu rezillikleriyle, haramilikleriyle baş başa bırakıyoruz.

SEÇİM ÇAĞRISI

Türkiye'nin bir sandığa ihtiyacı var. Milletin sözünü duymazdan geleni, milletin sesini duyurmaya ihtiyaç var. Bunun adı benim üstüme düşüyorsa bütün belediye meclis üyelerini birlikte istifa ettirelim, bu yerlerde AK Parti ile bir kez daha milletin karşısına çıkalım diyor. Diyorlarsa erken genel seçim, zaten bugünden hazırız, dünden razıyız. Diyorlarsa 'erken genel seçimi biz öne alıyoruz, siz de belediyeleri öne koyun', bütün belediyelerde erken yerel seçime razıyım. Erken genel seçim ile erken yerel seçimin birlikte yapılmasına razıyım. Hodri meydan.

ARA SEÇİM AÇIKLAMASI

Anayasa diyor ki ilk 30 ay boyunca ara seçim yapılamaz ancak parlamentonun yüzde 5'i 30 vekil, 'Özgür Özel, 22 vekil istifa ettirecek.' Bu ilk 30 ay için gidilebilecek bir yoldur. 30 ay geçti. Anayasa 78 buz gibi ortada; '30 geçtikten sonra boşalan milletvekillikleri için ara seçim' yapılır. Yapılabilir demiyor."

DERVİŞOĞLU: SEÇİMİN HER TÜRLÜSÜ İÇİN EVET OYU KULLANIRIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ben en başından itibaren Türkiye'nin yönetilemediğine işaret ederek Türkiye'nin erken genel seçime ihtiyaç duyduğu kanaatimi paylaşıyorum kamuoyuyla. Erken seçim talebinin gündeme gelmesi halinde ara seçim talebi otomatik olarak ortadan kalkıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ara seçim için oylama olursa oyunuz ne olur?" sorusuna "Seçimin her türlüsü için evet oyu kullanırız" yanıtını verdi.