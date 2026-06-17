Son Dakika... CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de aralarında: Çok sayıda il başkanı hakkında ihraç kararı

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve belirlediği MYK bugün toplandı.

CHP'nin seçilmiş yönetimine yönelik alınan yeni ihraç ve il başkanlığı fesih kararları butlan yönetiminin Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklandı.

Sarı "6 arkadaşımızı, 3'ü mevcut, 3'ü önceki dönem il başkanını tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik" dedi.

ÖZGÜR ÇELİK HAKKINDA İHRAÇ TALEBİ

Sarı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan ve Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

3 İL BAŞKANLIĞI HAKKINDA GÖREVDEN ALMA KARARI

Müslim Sarı, Bursa, Erzurum ve Bitlis CHP il Başkanlıklarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarının isimleri şöyle:

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya

Ayrıca Gaziantep, Adana ve Malatya il başkanlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu, Kayseri'de boş bulunan üç ilçe başkanlığı için de yeni atamaların yapılacağı bildirildi.

ANKARA İL BAŞKANLIĞI FESHEDİLDİ

Diğer yandan Ankara İl Başkanlığı hakkında fesih kararı verildi.

KADIN KOLLARI FESHEDİLDİ

CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nda Asu Kaya yönetimi feshedildi, yerine Ayten Gülsever'in atandığı açıklandı.

KURULTAY İÇİN KOMİSYON KURULDU

Sarı olağan kurultay için 6 kişilik kurultay hazırlık komisyonu kurulduğunu açıkladı. Olağan kurultay takvimi için Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Hasan Efe Uyar ve Nevaf Bilek görevlendirildi.

'ERKEN SEÇİM' AÇIKLAMASI

Sarı erken seçim gündemine ilişkin şunları söyledi:

''Genel seçime 1 ay kala yapılacak bir erken seçime erken seçim olarak görmüyoruz. Dolayısıyla böyle bir erken seçime parlamentonda destek vermeyeceğimizi buradan belirtiyoruz.''