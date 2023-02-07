Son dakika... CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'da sert açıklamalar

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 22:52

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 23:52

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile deprem bölgesine gitti.

Afetten etkilenen Hatay'da açıklama yapan CHP lideri, televizyon kanallarındaki haberlerle sahada gördüklerinin çok farklı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Beraber mücadele ettiğimiz zaman bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz. Söylenecek çok şey var ama onların tamamını kimse merak etmesin yeri zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız. Elbette üzgünüz elbette kızgınız ama bir şekliyle bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu da ifade etmek isterim."