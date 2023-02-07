CHP lideri Kılıçdaroğlu İskenderun'a geçti
7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin ardından CHP'li başkanlar ile birlikte deprem bölgesine giden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Adana'dan sonraki durağı Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'dan sonra depremin vurduğu diğer kentlerden Hatay'ın İskenderun ilçesine geçti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, İbrahim Karaoğlan Caddesi'ndeki binanın enkazına gitti.
ENKAZ BAŞINDA BEKLEYENLERLE GÖRÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu, arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alıp, ailelerinden gelecek iyi haberi bekleyenlerle görüştü.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, ardından kent merkezine geçti.
NE OLMUŞTU?
Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde Kahramamaraş'taki depremde yıkılan Adana'daki 14 katlı Zeray Apartmanı’nda sürdürülen kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi almıştı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, gelişinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etmişti.
Zeray Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, çalışmaları bir süre izledikten sonra Adana'dan Hatay'a geçmişti.
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