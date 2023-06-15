Son dakika... CHP lideri Kılıçdaroğlu, tüm danışmanlarının görevine son verdi
Son dakika haberi... "Değişim" seslerinin yükseldiği CHP'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 'değişim' seslerinin yükseldiği CHP'de yeni bir gelişme yaşandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Danışman ve Başdanışmanlık görevlerini yürüten isimlerin, görevlerine son verildiği duyuruldu.
CHP'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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