Son dakika... CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'a saldırı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, konteynerden çıkarılmak istenen yurttaşlara destek verdiği esnada "Siz Allah bilir misiniz?" diyen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 22:23
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CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, afet bölgesinde konteynerden çıkarılmak istenen yurttaşlara destek verdiği sırada saldırıya uğradı.

İddiaya göre, yurttaşlara “Allah yardımcımız olsun. Toplum olarak hep beraber birlik beraberlik içindeyiz” diyen Yıldız'a “Siz Allah’ı bilir misiniz lan” diyen bir saldırgan yumruk attı.

CHP’lilerin araya girmesiyle saldırgan çevreden uzaklaştırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yıldız ve beraberindekiler, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayetçi oldu. Tele1'in aktardığına göre olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.


CHP Barış Yıldız saldırı provokasyon

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