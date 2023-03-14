Son dakika... CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'a saldırı
Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, konteynerden çıkarılmak istenen yurttaşlara destek verdiği esnada "Siz Allah bilir misiniz?" diyen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.
CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, afet bölgesinde konteynerden çıkarılmak istenen yurttaşlara destek verdiği sırada saldırıya uğradı.
İddiaya göre, yurttaşlara “Allah yardımcımız olsun. Toplum olarak hep beraber birlik beraberlik içindeyiz” diyen Yıldız'a “Siz Allah’ı bilir misiniz lan” diyen bir saldırgan yumruk attı.
CHP’lilerin araya girmesiyle saldırgan çevreden uzaklaştırıldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Yıldız ve beraberindekiler, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayetçi oldu. Tele1'in aktardığına göre olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması