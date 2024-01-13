Son dakika... CHP MYK olağanüstü toplandı: 'Anayasa'ya Saygı' mitingi iptal edildi!
Son dakika haberi... Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit düşmesinin ardından CHP lideri Özgür Özel’in çağrısıyla MYK olağanüstü toplandı. Toplantının sürdüğü dakikalarda Özel, 14 Ocak Pazar günü Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilmesi planlanan ‘Anayasa’ya Saygı Mitingi’ iptal edildiğini duyurdu.
Pençe-Kilit harekatı bölgesinden dün acı haber geldi. PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu.
Şehit haberlerinin ardından Manisa’daki programını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti MYK’sini olağanüstü topladı.
Toplantının sürdüğü dakikalarda X hesabından payaşımda bulunan Özel, yarın gerçekleşmesi planlanan mitingin iptal edildiğini duyurdu.
Özgür Özel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız."
Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 13, 2024
Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz.
Konu…
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Ocak Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda "Anayasa'ya saygı" mitingi düzenleyeceklerini açıklamıştı.
Özel, "'Geleceğimize sahip çıkıyoruz' diyeceğimiz; demokrasiye, anayasaya sahip çıkacağımız büyük miting için, 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdini, gençlerini Tandoğan Meydanı'nda geleceğimize, adalete sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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