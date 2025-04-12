CHP MYK üyeleri belli oldu: Listede 2 yeni isim var
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından önerilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi, Parti Meclisi tarafından onaylandı. Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı, MYK’ye giren yeni isimler oldu.
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Olağanüstü Kurultay sonrası ilk kez gerçekleşen PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.
LİSTEDE İKİ YENİ İSİM
Toplantıda, 24 kişilik MYK yeniden oluşturuldu. Mehmet Necati Yağcı ve Namık Tan’ın MYK’ye giren yeni isimler olduğu görüldü.
İŞTE CHP'NİN YENİ MYK'Sİ...
CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda, kurultaya tek aday olarak giren Genel Başkan Özgür Özel, bin 171 oyla yeniden genel başkan seçildi.
Özel'in delegeye sunduğu anahtar liste de tamamen kabul edildi, anahtar liste dışından hiçbir aday listeyi delemedi.
Yeni Parti Meclisi, Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde saat 12.00'de ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere toplandı. Toplantıda, yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi.
İşte CHP'nin yeni MYK listesi…
1 - ÖZGÜR ÖZEL: GENEL BAŞKAN
2 - SELİN SAYEK BÖKE: GENEL SEKRETER
3- ENSAR AYTEKİN: YURTİÇİ VE YURTDIŞI ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
4- M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ: SEÇİM VE PARTİ HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
5- ÖZGÜR KARABAT: İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
6- GÖKAN ZEYBEK: YEREL YÖNETİMLER, DİRENÇLİ KENTLER VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
7- BURHANETTİN BULUT: HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYAYLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
8- DENİZ YÜCEL: PARTİ SÖZCÜSÜ
9- GÖKÇE GÖKÇEN: ADALET BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
10- AYLİN NAZLIAKA: AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
11- GAMZE TAŞCIER: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
12- NAMIK TAN: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
13- DENİZ YAVUZYILMAZ: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
14- SEVGİ KILIÇ: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
15- YALÇIN KARATEPE: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
16- MURAT BAKAN: İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
17- GÜLŞAH DENİZ ATALAR: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
18- SUAT ÖZÇAĞDAŞ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
19- YANKI BAĞCIOĞLU: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
20- ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ: SAĞLIK BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
21- PINAR UZUN OKAKIN: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
22- ERHAN ADEM: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
23- MEHMET NECATİ YAĞCI: TİCARET BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
24- ULAŞ KARASU: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanlığı için ise seçim yapılacak.
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