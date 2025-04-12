Berkay Gezgin ve Berna Özgül, Özgür Özel'in yanında... CHP'de yeni Parti Meclisi ilk kez toplandı: MYK belirlenecek

Yayınlanma: 12.04.2025 - 12:19

Güncelleme: 12.04.2025 - 14:48

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından kurultaya tek aday olarak giren Genel Başkanı Özgür Özel bin 171 oyla yeniden genel başkan seçildi.

CHP lideri Özel'in delegeye sunduğu anahtar liste de tamamen kabul edildi, anahtar liste dışından hiçbir aday listeyi delemedi.

PM'nin belirlenmesinin ardından gözler yeniden oluşturulacak MYK'ya çevrildi.

YENİ PM İLK KEZ TOPLANDI

Değişen Parti Meclisi (PM), parti genel merkezinde saat 12.00'de ilk toplantısını gerçekleştirmeye başladı.

GENÇLER ÖZEL'İN YANINDA OTURDU

CHP lideri Özel’in yanına Parti Meclisinin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu.

DIŞİŞLERİ BAKANLĞI'NDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI'NA NAMIK TAN GETİRİLECEK

MYK'nın bu toplantıda şekillenmesi beklenirken İlhan Uzgel’den boşalan Dışişleri Bakanlğı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın getirilmesi öngörülüyor.

İBB Genel Sekreteri olarak görevlendirilmesi beklenen Volkan Demir’in yerine Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na ise uluslararası ticari sözleşmeler ve milletlerarası tahkim konusunda uzmanlığı bilinen Bahadır Erdem’in getirilebileceği kulislerde konuşuluyor.

CHP PM’DE 11 İSİM DEĞİŞTİ

CHP'nin kayyum atanmasını önleme amacıyla topladığı 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinden delegelerin onayını aldı.

Özel'in 60 kişilik Parti Meclisi listesi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu listesi firesiz kabul edildi. CHP tarihinde çarşaf liste usulüyle yapılan seçimlerde ilk kez bir genel başkanın anahtar listesi “delinmeden” onay almış oldu.

Kurultay öncesinde kulislere Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'da delegelerin iradesiyle oluşmuş Parti Meclisi listesinde köklü değişiklik yapmayacağı yansıyan Özel, kısmi değişikliğe gitti. Parti Meclisi'ndeki 49 isim yerini korurken, 11 yeni isim seçildi.

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak görev yapması beklenen Volkan Demir'in yanı sıra, İlhan Uzgel, Emin Umut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı, Armağan Erdoğan ve Erbil Aydınlık yeni Parti Meclisi'nde görev almadı.

BERKAY GEZGİN DE PM’DE

Parti Meclisi'nde görev alacak 11 yeni isimler ise Uygar Parçal, Burcu Mazıcıoğlu, Berna Özgül, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, “Her şey çok güzel olacak” sloganını mimarı öğrenci Berkay Gezgin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gazeteci Emine Uçak Erdoğan, İYİ Parti’den CHP'ye geçen hukukçu Bahadır Erdem ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Engin Özkoç oldu.