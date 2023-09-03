Son dakika... CHP MYK yarın toplanıyor

Son dakika haberi... CHP Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın 14.00'te bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 19:04
Son dakika... CHP MYK yarın toplanıyor
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Kurultay süreci geçiren CHP'de Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) 4 Eylül Pazartesi (yarın) toplanacağı duyuruldu.

Edinilen bilgiye göre, CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak.


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