Son dakika... CHP MYK yarın toplanıyor
Son dakika haberi... CHP Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın 14.00'te bir araya gelecek.
Kurultay süreci geçiren CHP'de Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) 4 Eylül Pazartesi (yarın) toplanacağı duyuruldu.
Edinilen bilgiye göre, CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- Dünyanın en hızlı Android telefonları belli oldu
- ‘2012 yılından beri…’
- Diyanet'ten karma eğitim fetvası!
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!
- Gerçek ortaya çıktı!
- Emekliye 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası
- Taş köprüler restorasyon kurbanı
- Manchester City evinde Fulham'a gol oldu yağdı!