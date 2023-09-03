Sessizliğini bozdu: Danışman krizine Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!

Yayınlanma: 03.09.2023 - 17:06

Güncelleme: 03.09.2023 - 17:14

HalkTV'den Fikret Bila'ya konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı" olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç.”