Sessizliğini bozdu: Danışman krizine Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu “O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım” dedi.
HalkTV'den Fikret Bila'ya konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı" olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
“O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Dünyanın en hızlı Android telefonları belli oldu
- Diyanet'ten karma eğitim fetvası!
- Gökçek Karakurt'u hedef gösterdi!
- Bilal Erdoğan'dan öğretmenleri kızdıracak açıklama
- Gerçek ortaya çıktı!
- Emekliye 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası
- Taş köprüler restorasyon kurbanı
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!