Son dakika... CHP'nin 'kurultay davası' Asliye Ceza'ya gitti: Görevsizlik kararı kaldırıldı

CHP'nin "kurultay" davasında, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

CHP’nin 38’inci kurultayında şaibe olduğu iddiasıyla açılan davada flaş bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak, şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112. maddesine aykırılık suçundan yargılanmaları talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla kaldırıldığını bildirdi.

GÖREVSİZLİK KARARI KALDIRILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. kurultayı ile ilgili şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112. maddesine aykırılık suçundan yargılanmaları talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30.06.2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırılmıştır."

BU GELİŞME NE ANLAMA GELİYOR?

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleşen ve Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı’na seçildiği 38. Olağan Kurultay’a yönelik “şaibe” iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlamıştı.

İddianamede CHP 7’inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise şikayetçi sıfatıyla bulunuyordu.

Tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tutuklu İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın; CHP Parti Meclisi üyeleri Baki Aydöner, Hüseyin Yaşar; il ve ilçe başkanları Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Serhat Can Eş, Metin Güzelkaya, Mehmet Kılıçaslan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgen Nama şüpheli sıfatıyla dosyada yer aldı.

İddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Ancak Asliye Ceza Mahkemesi “rüşvet suçunun da bulunması yönünden görevsizlik” kararı vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Sanıklar bu karara itiraz ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da görevsizlik kararına itiraz etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamayla; dosyada itiraz süreci tamamlanarak, iddianamenin mevcut haliyle kavuşturma aşamasına geçilmesi için dosyanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yeniden gönderildi.

Böylece; 12 sanık hakkında “rüşvet suçu” dosyaya eklenmeden, “oylamaya hile karıştırdıkları" öne sürülen 12 şüpheli hakkında “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçundan 3’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlanacak.