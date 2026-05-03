Son dakika... CHP Özkan Yalım'ın ihracına karar verdi

Tutuklandıktan sonra Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi.

Kararı CHP Sözcüsü Zeynel Emre, şu ifadelerle duyurdu:

"1 yıldan beri çok ciddi bir kara propagandayla, yargısal operasyonlarla, kumpaslarla karşı karşıyayız. Ülkemizin dört bir yanında elde ettiğimiz belediyelere yönelik hukuksuzca operasyonlar yapılmakta. Bunlar içerisinde bir tanesi etik olarak bizi rahatsız etti. Bu konuyla ilgili CHP olarak ilk MYK toplantısında Uşak konusunda, Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştık.

2 Mayıs tarihinde de toplanan olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.”

NE OLMUŞTU?

27 Mart'ta gözaltına alınan Özkan Yalım, sekiz kişiyle birlikte 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Yalım'ı belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı.

31 Mart'ta da görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım’ın gözaltına alınma anına ilişkin polis kamerası görüntüleri servis edilmiş, Yalım’ın belediye personeli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu görüntülerin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polis kamerasından çekilen görüntülerin servis edilmesine tepki göstererek, "Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partisine karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O sorumluluğumuzla ilgili neyi gerektiriyorsa yaparız. Milletimden özür diliyorum, bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim" demişti.