Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... CHP Özkan Yalım'ın ihracına karar verdi

Son dakika... CHP Özkan Yalım'ın ihracına karar verdi

3.05.2026 13:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... CHP Özkan Yalım'ın ihracına karar verdi

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın dün olağanüstü toplanan Merkez Disiplin Kurulu’nca, oy birliğiyle partiden ihracına karar verildiğini açıkladı.

Tutuklandıktan sonra Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi.

Kararı CHP Sözcüsü Zeynel Emre, şu ifadelerle duyurdu:  

"1 yıldan beri çok ciddi bir kara propagandayla, yargısal operasyonlarla, kumpaslarla karşı karşıyayız. Ülkemizin dört bir yanında elde ettiğimiz belediyelere yönelik hukuksuzca operasyonlar yapılmakta. Bunlar içerisinde bir tanesi etik olarak bizi rahatsız etti. Bu konuyla ilgili CHP olarak ilk MYK toplantısında Uşak konusunda, Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştık.

2 Mayıs tarihinde de toplanan olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.”

NE OLMUŞTU?

27 Mart'ta gözaltına alınan Özkan Yalım, sekiz kişiyle birlikte 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Yalım'ı belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı. 

31 Mart'ta da görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım’ın gözaltına alınma anına ilişkin polis kamerası görüntüleri servis edilmiş, Yalım’ın belediye personeli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu görüntülerin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polis kamerasından çekilen görüntülerin servis edilmesine tepki göstererek, "Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partisine karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O sorumluluğumuzla ilgili neyi gerektiriyorsa yaparız. Milletimden özür diliyorum, bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim" demişti.

İlgili Konular: #Özkan Yalım

İlgili Haberler

CHP lideri Özel’den ‘butlan’ yorumu: ‘Keyiflerine göre konuşmayalım’
CHP lideri Özel’den ‘butlan’ yorumu: ‘Keyiflerine göre konuşmayalım’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantıda “mutlak butlan” konusunun gündeme gelmesi üzerine “Hiç bunlara girmeyelim. Hukuken izahı olmayan şeyleri konuşmanın anlamı yok. Olsa bile keyfi olur. Başkalarının keyfine göre bir tartışma yapmanın da anlamı yok” dediği belirtildi.
Son Dakika... Özkan Yalım görevden alınmıştı: Uşak Belediye Meclisi, CHP’li Hatice Terekeci'yi başkanvekili seçti
Son Dakika... Özkan Yalım görevden alınmıştı: Uşak Belediye Meclisi, CHP’li Hatice Terekeci'yi başkanvekili seçti Son dakika haberi... Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden alınmasının ardından belediye meclisi, CHP grubunun adayı Av. Hatice Terekeci Özkan’ı başkanvekili seçti.
Özgür Özel'den yeni 'Özkan Yalım' açıklaması! CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara 'Melih Gökçek'li tepki...
Özgür Özel'den yeni 'Özkan Yalım' açıklaması! CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara 'Melih Gökçek'li tepki... Afyonkarahisar'da düzenlenen "İl Belediye Başkanları" toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disiplin sürecine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde CHP, aldığı karar doğrultusunda kendisinden bekleneni kendisine yakışır bir şekilde hayata geçirecek" açıklamasını yaptı.