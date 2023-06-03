Son dakika... CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi: Kurultay kararı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 16:28

Güncelleme: 03.06.2023 - 17:58

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptığı belirtildi. Toplantıda ayrıca genel seçimler dolayısıyla daha önce bir yıl ertelenen kurultay takvimi de ele alındı.

PM'nin, kurultay takvimine ilişkin yeni Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) tam yetki verdiği öğrenildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yi açıklamasının ardından toplanacak kurul, kurultay takvimini belirleyecek.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından CHP'nin yeni Meclis grup yönetimi de belli oldu. Buna göre; CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu.

TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu. Özgür Özel CHP'nin ilk grup başkanı olurken; Burcu Köksal da Oya Araslı'dan sonra CHP'nin ikinci kadın grup başkanvekili oldu.

"ÇİRKİN YÖNTEMLERE BAŞVURMUŞTUR"

Öte yandan CHP Parti Meclisi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasi tarihimizin en eşitsiz koşullarında gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yalan, iftira, montaj, kutuplaştırma gibi çirkin yöntemlere başvurmuştur. Bu süreç, siyasal iktidarın ve Cumhurbaşkanı adayının ahlaki meşruiyetini sorgulanır hale getirmiştir.

Tüm bu olumsuzluklara karşın partimiz, yönetim organlarında seçim süreçlerini ve sonuçlarını ilk andan itibaren detaylı bir şekilde değerlendirmeye başlamıştır. Bugünkü Parti Meclisi toplantımızda da seçim sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirilmiş, ‘bilgi ve iletişim teknolojilerinden’ sorumlu birimimiz seçimlerde kullandığımız sistemimize ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirmiştir.

"ÖZELEŞTİRİLER SAMİMİYETLE DİKKATE ALINACAK"

Cumhuriyet Halk Partisi, seçmenin verdiği mesajı, seçim sonuçlarını sandık sandık, köy köy, ilçe ilçe, il il dikkatle incelemeye ve analiz etmeye parti kurul ve karar organlarında devam edecektir. Bu değerlendirme sürecinde özeleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir.

Partimizin Kurultay takviminin düzenlenmesi ile ilgili karar Parti Meclisimizce değerlendirilmiş ve takvimlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Kurultay sürecinin parti içi demokrasi kültürümüze yaraşır bir şekilde gerçekleşmesi için yapılacak gerekli hazırlıklar ve alınacak kararlar yeni Merkez Yönetim Kurulu tarafından açıklanacaktır.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak giderek derinleşen ekonomik krizden çıkışın yollarını göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. On milyonların demokrasi, özgürlük, adalet ve refah mücadelesinde buluşan ve büyüyecek olan iradesine sahip çıkacak, eşit ve özgür bir Türkiye’yi kurma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."