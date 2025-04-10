Son Dakika... CHP PM Üyesi Berkay Gezgin’in de arasında olduğu 102 genç için tahliye kararı
Son dakika gelişmesi... İstanbul'da İBB protestolarına katıldıkları gerekçesiyle aralarında CHP PM üyesi Berkay Gezgin’in de bulunduğu tutuklanan 102 sanık, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.
24 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonların ardından düzenlenen protestolara katıldıkları iddiasıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında tutuklanan, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 102 sanık, bugün İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.
Aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi Berkay Gezgin’in de bulunduğu sanıklar, 2911 Sayılı Kanun’a aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süreyi, çoğunun öğrenci olmasını, sağlık durumlarını ve sınavlarını göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.
Sanıkların büyük çoğunluğunun öğrenci olması, kaçma şüphelerinin bulunmaması ve sağlık durumları mahkeme tarafından dikkate alındı. Mahkeme, sanıklara yurt dışına çıkmamaları koşuluyla adli kontrol tedbiri uygulama kararı aldı.
İstanbul Çağlayan Adliyesi, duruşmaların yapılabilmesi için özel düzenlemeler yaparak duruşmayı 20 Haziran 2025 tarihine erteledi.
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